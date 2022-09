La place de Sonko et de Barth' devrait être dans les "Faits divers " du GFM de Youssou Ndour (Par A. M. Guissé et Idrissa Diop) Les attaques contre le groupe de presse GFM de Youssou Ndour par Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, relèvent de l'ingratitude et de l'acharnement manifeste de la part d'une opposition qui a fini de se transformer en un syndicat du viol, du vol et du crime, dont les animateurs principaux se sont inscrits dans un avenir politique incertain, dans l'immédiat.



Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 08:21

Ousmane Sonko et Barthélémy Dias jouent malheureusement leurs dernières cartes, avant de se rendre à l'évidence.



L'évidence aujourd'hui, est que la place de Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias devrait être dans la rubrique "Faits divers " du premier groupe de presse du Sénégal GFM, du musicien international Youssou Ndour.



Les Sénégalais ne laisseront plus faire et notre parti politique Fulla ak Fayda, victime d'abus de confiance portant sur un montant de 500 millions FCfa détournés par ces fossoyeurs de notre démocratie, ira jusqu'au bout.



Ousmane Sonko et Barthélémy Dias demeurent des monstres, qu'il urge d'effacer de l'échiquier politique.







Fait à Pikine ce 26 septembre 2022.



Pour le parti Fulla ak Fayda,

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé

Et

Le vice-président Idrissa Diop, musicien international

