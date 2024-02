La plupart des matières premières ont vu leurs prix chuter en novembre 2023 (Ansd)

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

En revanche, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note que les cours du riz (+4,0%) et du sucre (+1,5%) ont augmenté par rapport au mois précédent.



Par rapport à novembre 2022, l’agence souligne que les prix moyens du blé (-32,8%), du maïs (-29,9%), du coton (-10,3%), du riz (-9,5%) et du pétrole brut (-9,2%) ont chuté au mois sous revue.



Concernant le cours du sucre (+40,7%), la même source relève que la hausse amorcée s’est poursuivie au mois de novembre 2023.



Ce renchérissement des prix moyens du sucre résulte de la baisse des rendements de la canne à sucre en Inde (l’un des principaux producteurs) en raison des conditions météorologique non favorables.



S’agissant du blé, l’Ansd fait savoir enfin que le repli peut être expliqué par la chute de la récolte en Inde et en Ukraine.



Bassirou MBAYE









Source : En novembre 2023, les cours mondiaux des matières premières sont caractérisés, en variation mensuelle, par une baisse de ceux du pétrole brut (-8,4%), du blé (-5,4%), du coton (-5,3%) et du maïs (-4,1%).Source : https://www.lejecos.com/La-plupart-des-matieres-pr...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook