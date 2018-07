Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte "La polémique Erdogan a affecté la forme d'Özil" Rédigé par La Rédaction le 10 Juillet 2018 à 13:58 | Lu 175 fois

La forme de l'international allemand Mesut Özil a été affectée par l'énorme polémique qui a suivi la publication d'une photo en compagnie du président turc Recep Tayyip Erdogan, a estimé Arsène Wenger, l'ancien entraîneur de l'international allemand à Arsenal. Özil et son compatriote Ilkay Guendogan, tous deux d'origine turque, ont posé avec Erdogan un peu plus d'un mois avant la Coupe du monde en Russie.



La photo a été prise alors qu'Erdogan faisait campagne pour l'élection présidentielle en Turquie qu'il a remportée. Il est très critiqué en Allemagne pour avoir réprimé les opposants politiques et la liberté de la presse en Turquie. L'incident a conduit à des appels au renvoi des deux joueurs de la sélection allemande. Toute la polémique a affecté Özil, selon le manager français.



"Je connais bien Özil, c'est un footballeur fantastique et extraordinaire. Mais lui et Guendogan ont souffert par ce qui s'est passé avant la Coupe du monde", a déclaré Wenger à la chaîne beIN Sports. Özil a joué souvent "avec le frein à main", a dit Wenger. "Je pensais: ce n'est pas le vrai Özil que je connais", a-t-il dit, ajoutant que le milieu de terrain d'Arsenal a besoin d'encouragement et n'aime pas les conflits.



"Quand je l'ai regardé jouer, j'ai eu le sentiment qu'il y avait des situations dans lequel il aurait pu s'avancer, mais au lieu de cela, il a préféré assuré une passe", a dit Wenger. Özil était un héros de l'équipe d'Allemagne qui a gagné le Mondial 2014 au Brésil. Mais, à la suite de l'échec de l'Allemagne cette année en Russie, il a été très critiqué par le manager de la Mannschaft Oliver Bierhoff, et le président de la fédération allemande de football (DFB), Reinhard Reinhard. A tel point que le père du joueur a estimé que son fils ne devait plus jouer à l'avenir en équipe nationale.









