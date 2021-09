La pollution de l'air responsable de près de six millions de naissances prématurées, selon une étude Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 20:52 | | 0 commentaire(s)|









Source : Des travaux parus dans la revue scientifique Plos Medicine avancent que la pollution de l'air provoque chaque année environ six millions de naissances prématurées et trois millions de bébés de faible poids.Source : https://www.bfmtv.com/sante/la-pollution-de-l-air-...

