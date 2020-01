La pomme de terre, une solution naturelle pour soulager la gastrite, l'ulcère

Voici un secret de grand-mère pour soulager les remontées acides, brûlures d’estomac. Buvez le jus d'une pomme de terre ou croquez la pomme de terre crue.



Composée de près de 80 % d’eau, la pomme de terre contient également de l’amidon, des antioxydants et d’autres substances comme du calcium, du zinc, du fer, du potassium qui lui confèrent des propriétés intéressantes.



Le jus de pomme de terre peut combattre l’inflammation, augmenter vos niveaux d’énergie et renforcer votre système immunitaire. Ce jus naturel combat aussi et de nombreux de santé.



Nettoyez et coupez les pommes de terre en quartiers et passez à la centrifugeuse ou un extracteur de jus ou un mixeur en ajoutant un peu d’eau.



Buvez-en 3 petits verres par jour pendant une semaine. Le goût est assez neutre mais avec 1/2 cuillère à café de miel ou de sirop d’agave, cela glisse mieux.



Prenez un verre matin et soir tous les jours pour obtenir ses bienfaits







