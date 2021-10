La presse sénégalaise endeuillée: Le Dirpub de "SOURCE A", Daouda Thiam, a perdu sa mère Un grand penseur disait que "la mort n'écoute personne, elle frappe n'importe ou et n'importe quand".

Dakarposte a appris tard dans la soirée du mercredi au jeudi 14 octobre 2021, le rappel à Dieu de la maman de notre émérite confrère Daouda Thiam.

En effet, Sokhna Birane Thiane a quitté ce monde éphémère et périssable.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Il nous revient que la dame, réputée " maman poule, pieuse, serviable, humaniste dans l'âme, serviable au sens noble du terme ", est décédée à l'âge à 70 ans révolus, dans son fief de Linguère.



Aux dernières nouvelles, elle sera inhumée ce jeudi 14 octobre 2021 au cimetière musulman de Dahra Joloff.



Toute la rédaction de dakarposte compatit à la douleur et présente ses sincères condoléances au Directeur de Publication du quotidien "SOURCE A" et du site en ligne d'informations "on line", ACTUSEN.



Que l'âme de la regrettée Sokhna Birane Thiane repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss, sous lesquels coulent des ruisseaux!





Mamadou Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos