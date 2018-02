La réaction incroyable d’un père qui découvre que son fils de 14 ans n’est pas le sien

Un père a partagé une histoire très émouvante concernant l’amour inconditionnel – quand il a découvert que le fils qu’il croyait être le sien depuis plus de 14 ans, ne lui appartenait pas, en réalité.

Selon Daily Tips, le père a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il était «dévasté» – et a admis être malade à ne même pas pouvoir se rendre à son lieu de travail. Il révèle avoir bu stupidement pour tenter de noyer sa colère et sa peine.

L’homme qui est moralement très abattu, soutient qu’il avait appelé son ex-femme avec qui il a divorcé il y a plus de 10 ans – pour lui dire que le garçon devait vivre avec lui.

« Quand j’ai confronté mon ex-épouse à ce sujet,en cherchant bien sûr à savoir si l’enfant avait un autre parent comme une tante, elle m’a simplement répondu qu’elle allait bientôt venir rassembler ses affaires », soutient le père.

Mais la situation a pris un autre tournant très choquant quand il a reçu un e-mail de son ex avec une nouvelle que tout père redouterait.

« Six semaines plus tard, elle m’a envoyé un courriel disant qu’elle venait de faire un test ADN et que mon fils avait été engendré par son collègue, il y a 15 ans.« Apparemment, elle a traqué le » père « et lui a demandé de faire un de ces kits de test de paternité à domicile à 99 $ », Quelques jours plus tard, j’ai reçu une copie de la paperasse par la poste. »

Le père a avoué avoir été « brisé » quand il a appris la nouvelle.

Il s’est mis à boire pendant environ une semaine, s’est senti trahi suite à cette nouvelle dévastatrice.

Mais, après un certain temps, il a pu se retrouver et prendre des décisions positives.

« Après environ une semaine de souffrances morales, j’ai réussi à me relever, à me dépoussiérer et à appeler mon fils pour lui dire que je ne suis peut-être pas son » père « mais je suis toujours son » père « . Je lui ai dit qu’aucun morceau de papier ne changerait cela. Et je lui ai dit que je l’aimerai toujours. »

Et il semble que le message sincère a été un soulagement pour son fils de 14 ans.

Le garçon a répondu en disant: « Bien, parce que j’étais inquiet que tu me quittes quand tu as reçu la nouvelle. »



