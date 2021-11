La recette de Birahime Seck pour des élections sans violence

Le coordonnateur national du Forum Civil ne partage pas la stratégie contre la violence électorale du Cadre Unitaire de l’Islam (Cui) qui propose aux acteurs politiques une charte de non-violence aux élections territoriales. Birahime Seck reste convaincu que la meilleure manière de prévenir la violence dans une compétition électorale est de respecter et de faire respecter les règles du jeu. Selon lui, un outil ou mécanisme de prévention ne peut tenir sans le respect des droits des uns et des autres.



A l’en croire, une élection locale (ou nationale) demeure une compétition politico-citoyenne et il appartient, donc, aux organes chargés du contrôle, du contentieux, de la supervision, de la défense et de la sécurité de respecter et de faire respecter les règles en toute responsabilité. Le reste n’est que surfer sur du vent, tranche Birahime Seck.

