La remise de deux bateaux de patrouille à la marine nationale sénégalaise par l’United States Africa

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal a remis de deux bateaux de patrouille à la marine nationale sénégalaise, offerts par le bureau de lutte contre les narcotiques de l'United States Africa Command (AFRICOM). Le don est accompagné de kits de réparation et d'entretien des bateaux, ainsi que de véhicules de remorquage. La cérémonie, a été présidée par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal, S.E.M. Tulinabo Mushingi, et le Chef d'État-major des Armées, le Général Cheikh Guèye, le jeudi 08 février 2018, à la base navale de Dakar.



Une session de formation de deux semaines sur l’utilisation et la maintenance des bateaux s’est tenue du 29 janvier au 8 février 2018, à Dakar, et cette cérémonie coïncide avec la fin de la formation. Chaque bateau coûte plus 422 millions FCFA.





































