La revue de presse du week-end

Les quotidiens dakarois sont partagés entre le doute et la déception au lendemain du nul concédé vendredi par les Lions face au Syli national de Guinée, à l’occasion de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun.



‘’Le doute persiste’’, souligne EnQuête. ‘’Peu inspirés et dominés en première mi-temps, les Lions ont livré, hier, un match inquiétant’’, relève le journal, notant que l’entraineur national Aliou Cissé a lui-même reconnu qu’’’on n’a pas été propre dans l’utilisation du ballon’’.



L’Observateur ne cache pas, non plus, son scepticisme après ce nul vierge devant la Guinée. ‘’Nul doute qu’il y a problème’’, estime le quotidien du Groupe Futur Médias en manchette, évoquant une équipe nationale sénégalaise ‘’sans meneur ni fond de jeu’’ et ‘’un côté droit béant’’.



‘’Les Lions ne rassurent pas’’, observe à son tour Libération. ‘’Les hommes d’Aliou Cissé n’ont pas existé’’ face à la Guinée, se désole le journal, précisant qu’ils ont eu ‘’zéro tir cadré et seulement 1 corner contre 5 pour la Guinée’’.



‘’Le Syli tient en échec les Lions’’, note pour sa part Sud Quotidien pour qui le nul équitable ‘’reflète la physionomie de cette confrontation considérée comme la finale de la poule B’’.



Et selon Le Soleil, ‘’Sénégalais et Guinéens ont livré un match sans éclats, aucune équipe ne voulant prendre trop de risques pour éviter de se faire prendre en contre’’. Selon le quotidien national, ‘’privé de la moitié de ses éléments de base atteints de Covid, le Sénégal n’a pu élever le rythme dans ce match, surtout en première mi-période, ce qui a donné un match quelconque, où il n’y avait pas grand-chose à raconter’’.



C’est ce qui sans doute fait dire à Vox Populi que ce sont des Lions ‘’sans griffes’’ qui ont fait face au Syli national, vendredi à Bafoussam. L’As semble également peu rassuré par la prestation des coéquipiers de Sadio Mané. ‘’Des +Lions+ sans âme face au Syli’’, titre le journal.

‘’Le Sénégal peine à lancer sa compétition. Après sa victoire poussive lundi dernier contre le Malawi (1-0), l’équipe du Sénégal a été malmenée hier par la Guinée, pour sa seconde sortie’’ dans la CAN 2021, constate L’As.



WalfQuotidien relève cependant ‘’un léger mieux dans le contenu proposé par les Lions, contrairement à leur première sortie face au Zimbabwe, le 10 janvier dernier’’. Il observe qu’il y a eu ‘’encore un tendre rugissement des Lions’’ et que la ‘’belle brochette de talents’’ du Syli national ‘’n’a pas trop inquiété’’ les joueurs sénégalais qui ont ‘’tenu bon’’.



