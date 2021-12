La saga de l'Equipe nationale: Le journaliste Mamadou Koumé revisite l'histoire des "Lions"

Mercredi 1 Décembre 2021

Ce mardi 30 novembre 2021, l'éminent journaliste sportif Mamadou Koumé a procédé à la cérémonie de présentation de son ouvrage intitulé "La Saga de l'Equipe nationale", paru aux éditions Harmattan. L'auteur est revenu sur le contenu de son ouvrage, notamment l'énorme travail de recherche d'archives sur l'Equipe nationale de football des années 60 aux derniers matchs de 2021. Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, est revenu sur l'ouvrage mais également, sur la personne de Mamadou Koumé, qu'il décrit comme une des personnalités les plus sages et des plus professionnelles qu'il ait eu à côtoyer dans le milieu.