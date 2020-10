La situation alarmante des pécheurs de Mboro sur Mer, les responsables décident de…

Mboro sur Mer une plage très connue par ses nombreuses pirogues et ses pécheurs qui viennent de partout. Cette place commence a perdre de sa superbe à cause des grands bateaux qui sillonnent toute la mer et ne laissent plus rien aux pécheurs locaux. Ces derniers sont obligés à traverser la méditerrané pour se rendre en Espagne, devenant des immigrés clandestins par défaut.