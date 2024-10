La société DDD est confrontée à une dette de 4,9 milliards de francs CFA et à une masse salariale ‘’insoutenable’’ Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2024 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: (APS) – La société nationale de transport Dakar Dem Dikk (DDD) a une dette de 4,9 milliards de francs CFA à payer, en plus d'être confrontée à une masse salariale "insoutenable" et à des "irrégularités" de reversement des montants collectés chez les usagers de ses bus, a-t-on appris de son directeur général, Assane Mbengue, vendredi, à Dakar. "La situation financière de Dakar Dem Dikk est marquée par […] une dette insoutenable, estimée à 4,9 milliards de francs CFA. Cette situation s'explique par une augmentation du nombre de salariés, qui est passé du simple au double et a entraîné une hausse de la masse salariale de près de 60 %, avec un pic en 2019", a déclaré M. Mbengue lors d'une conférence de presse. À ce jour, DDD compte 3.122 salariés, selon son directeur général. M. Mbengue signale que la masse salariale mensuelle de la société de transport est actuellement de 1 milliard 151 millions 131 mille 440 francs CFA, ce qui a entraîné un "déséquilibre structurel" de l'entreprise, laquelle connaît aussi "un endettement excessif". Dakar Dem Dikk est également confrontée à une dette fiscale élevée, malgré les compensations financières dont elle bénéficie auprès des autorités de l'État, a-t-il poursuivi. Vingt-cinq pour cent des receveurs à bord des bus de la société nationale de transport ne lui reversent pas les montants reçus des usagers, a dénoncé Assane Mbengue. Le personnel de Dakar Dem Dikk est "fortement syndiqué et politisé", a-t-il signalé, promettant que "toutes les mesures nécessaires seront prises afin que [DDD] recouvre ses fonds". La société de transport est en train de procéder à "un apurement progressif de la dette [à payer aux] fournisseurs", a assuré son directeur général. Il précise que 548.090.000 francs CFA ont déjà été payés à ce titre. Les pertes résultant de l'exploitation des bus de l'entreprise sont passées de 3 milliards 108 millions 161 mille 167 CFA entre janvier et avril 2024 à 1 milliard 734 millions 114 mille 431 entre mai et août derniers. Assane Mbengue considère qu'il faut "repenser" l'exploitation de Dakar Dem Dikk et procéder à "un assainissement" de sa situation financière.



Source : https://www.xalimasn.com/la-societe-ddd-est-confro...

