La société Oragroup S.A fait une perte de 13,855 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

Selon le tableau d’activité et de résultat consolidé établi par la direction de l’entreprise, le résultat net est passé de -33,479 milliards de FCFA au 30 juin 2023 à -13,855 milliards de FCFA au 30 juin 2024, soit une réduction de 59%.



Quant au produit net bancaire (PNB), il a régressé de 5% à 100,493 milliards de FCFA contre 106,287 milliards de FCFA au premier semestre 2023. La direction d’Oragroup note que cette baisse est en ligne avec la stratégie de financement des économies des pays de présence de la société avec la baisse du niveau des crédits directs.



Les dépôts de la clientèle ont baissé 4%, passant de 3 114,283 milliards de FCFA au premier semestre 2023 à 3 002,573milliards de FCFA un an plus tard. Quant aux crédits nets à la clientèle, ils ont baissé de 15%, passant de 2 152,497 milliards de FCFA au 30 juin 2023 à 1825,538 milliards de FCFA durant la période sous revue.



Les frais généraux ont augmenté de 21% à 89,067 milliards de FCFA contre 73,366 milliards de FCFA au premier semestre 2023.



Le résultat brut d’exploitation est en baisse de 65%, s’élevant à 11,426 milliards de FCFA contre 32,921 milliards de FCFA au 30 juin 2023.



En ce qui le concerne, le coût net du risque baisse fortement de 64% en passant de 66,190 milliards de FCFA au premier semestre 2023 à 23,777 milliards de FCFA un an plus tard.



« Les perspectives restent bonnes pour nos banques dans la plupart de nos pays de présence malgré le contexte économique difficile », souligne la direction de Oragroup S.A. Elle ajoute que les actions de recouvrement et la maitrise de la gestion des risques se poursuivront afin de produire des meilleurs résultats au cours du prochain semestre 2024.

Adou FAYE