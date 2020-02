La société de lingerie de luxe Victoria’s Secret sera vendue dans quelques jours

“Leslie Wexner, le milliardaire à la tête de Victoria’s Secret, est en discussion pour s’éloigner du poste de PDG de son empire du détail et explorer des alternatives stratégiques pour la marque de lingerie”, a récemment indiqué le Wall street journal, quotidien économique américain, qui cite des sources proches du dossier.



“Les discussions sont en cours et pourraient aboutir à une vente totale ou partielle de Victoria’s Secret”, en difficultés après avoir été très rentable dans les années 2000, ajoute le Wall Street Journal.



Il a également été établi que Victoria’s Secret fait l’objet de critiques après qu’un rapport du New York Times a révélé qu’il existe une culture d’intimidation dans l’entreprise.



Sycamore, qui gère environ 10 milliards de dollars d’actifs, se concentre sur l’extraction de valeur des détaillants de briques tels que Staples, Talbots et Nine West.



Victoria’s Secret serait confrontée à des défis et sa baisse de publicité s’est reflétée dans les ventes, qui ont chuté d’environ 7% au dernier trimestre.



L’action L Brands a perdu 26% l’an passé. La valorisation boursière du groupe est de près de 6 milliards de dollars, loin des 29 milliards qu’il valait à son apogée en 2015.

La marque Victoria’s Secret est embourbée dans une série de polémiques, le manque de diversité et l’esprit “femme-objet” lui étant notamment reprochés.