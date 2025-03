La société minière du Mali (S2M-SA) dévoile ses ambitions pour jouer sa partition dans le développement économique inclusif Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu | Confidentiel Afrique | Oussouf DIAGOLA, La société minière du Mali (S2M-SA) a mobilisé, le 9 mars dernier, 500 millions de francs CFA pour la constitution de son capital social, à la faveur de la première rencontre de ses actionnaires à Bamako. Dans les starting-blocks, une option stratégique autour d’un partenariat proche avec […] ©️ Atlanticactu | Confidentiel Afrique | Oussouf DIAGOLA, La société minière du Mali (S2M-SA) a mobilisé, le 9 mars dernier, 500 millions de francs CFA pour la constitution de son capital social, à la faveur de la première rencontre de ses actionnaires à Bamako. Dans les starting-blocks, une option stratégique autour d’un partenariat proche avec SOREM S.A. Seydou Kole Coulibaly, Directeur Général de cette entreprise minière aux grandes ambitions nationales et internationales explique que “dans un contexte économique où les défis sont multiples et les opportunités bien présentes, il faut une vision éclairée”. Pour cet entrepreneur malien engagé, croyant fermement qu’il faut réunir les ressources locales et nationales, pour bâtir quelque chose solide et compétitif, “l’adoption de la Loi sur le contenu local et l’instauration d’un nouveau code minier sont des étapes stratégiques pour garantir que les ressources naturelles du pays notamment l’or profite avant tout aux Maliens.” A cet effet, la création de la Société minière du Mali S2M-SA illustre parfaitement cette initiative louable. Établie par des Maliens et dotée de plus de deux cent actionnaires, S2M-SA représente un symbole de l’engagement patriotique en matière d’exploitation des ressources minérales. La société compte bientôt boucler son capital social qui s’élève à 500 cent millions de francs CFA. Elle est une entreprise minière 100% malienne depuis juillet 2023, “dès l’annonce de l’augmentation du capital en août 2023, S2M-SA a enregistré des souscriptions d’actions jusqu’en Octobre 2024”, tient à souligner son Directeur Général. Soutien et accompagnement des autorités maliennes Pour Seydou Kole Coulibaly, c’est ainsi qu’il faut incarner un progrès significatif vers l’autonomisation des acteurs locaux dans le secteur minier puisque “les autorités de la transition au Mali ont engagé une série d’initiatives visant à renforcer l’autonomie économique du pays; parmi ces initiatives, figure la promotion de l’entreprenariat local. Ce qui revêt une importance capitale” confie t-il dans un entretien exclusif à la rédaction de Confidentiel Afrique. Le conseil d’administration tenu le 5 mars 2025, avait à son ordre du jour principal “l’examen et la validation des performances de l’exercice écoulé.” À cette fin, la direction a présenté son rapport de gestion, détaillant les activités et les résultats de l’année 2024. Le rapport des commissaires aux comptes, a validé la conformité et la fiabilité des états financiers. L’ensemble des bilans de l’exercice a été présenté et examiné attentivement par les membres du Conseil. Pour cette année 2025, le Directeur Général a pour mission le développement d’un plan d’action sur lequel, peu d’informations circulent. Une source indépendante, bien informée et vraisemblablement au courant des grandes orientations dans le secteur minier malien confie qu’après une analyse des perspectives de développement et des stratégies potentielles de la société, le plan d’actions soumis par le Directeur général et voté par les actionnaires contiendrait un aspect capital du développement de S2M-SA à savoir son grand intérêt pour le traitement des déchets miniers. Partenariat stratégique Sorem S.A- S2M S.A Nous apprenons de plusieurs sources bien introduites qu’il pourrait s’agir d’une collaboration stratégique avec la Société de recherche et d’exploitation des ressources minières du Mali (Sorem), créée en septembre 2022 par des fonds exclusivement publics. La Sorem-SA a acquis la mine d’or Morila au mois de novembre 2024 pour un dollar symbolique. Cette mine a livré plus de 200 tonnes d’or au cours de ses deux décennies d’existence. Le Mali est le troisième producteur d’or en Afrique. La production annuelle est de 66,5 tonnes, représentant 70% des exportations, 25% des recettes fiscales, 10% du Produit intérieur brut (PIB) et plus de 500 milliards de F cfa de contribution au budget d’État. Le pays possède un grand potentiel pétro-gazier couvrant une superficie de 900.000 km2 (soit près de 73% du territoire national). Le sous-sol est très riche en fer, manganèse, lithium, diamant, etc. Malgré l’existence de ces énormes ressources, les populations bénéficient très peu des retombées, à cause des faibles revenus issus de l’exploitation minière qui consiste pour l’État, à confier la gestion des mines à des sociétés étrangères qui en retour, ne lui versent qu’un faible pourcentage sur les revenus générés. Par Oussouf DIAGOLA, à Paris et Bamako ( Confidentiel Afrique)



Source : Source : https://atlanticactu.com/mali-la-societe-miniere-d...

