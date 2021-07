La "télé" en 2021: Après Aïda Patra en 2013, Amdy Mignon "mandy bané tate" s'en prend à Omaro C'est à croire que la 2 Stv collectionne les bad buzz avec ses animateurs. Après Aïda Patra en 2013, c'est au tour de Amdy Mignon de se donner en spectacle, se bagarrant avec Omaro comme des chiffonniers.

Bon, même si sa revendication est légitime (Ndlr: il reproche à l'animateur Omaro de faire le vantard en disant qu'il a donné des moutons lors de la tabaski et autres denrées alimentaires".



Pour Amdy Mignon, le plus pertinent, c'est de donner des solutions pour la sortie de crise de cette pandémie qui affole de plus en plus les populations. Non content de s'arrêter là, il déballe une batterie d'insanités et visiblement dans les vaps, il s'attaque à ce dernier.



Mais il tombe mal car Omaro, plus lucide s'empare de sa jambe et le plaque durement sur le sol. l'histoire ne dis pas encore qui en est sorti victorieux.



Pour rappel, en 2013, lors de l‘enregistrement de l’émission 2S Show, il suffisait d’être à un mètre de Aïda Patra pour sentir l’odeur gênante de l’alcool qui se dégageait de sa bouche. En effet, elle s'est saoulée avant de se donner en spectacle avec un retard d’un tour d’horloge devant ses invités en tombant plusieurs fois coupant les séquences d’enregistrement.



