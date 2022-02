La tension politique ne redescend pas dans le département de Médina Yoro Foulah. ( Pr Baldé )

Quelques jours après la publication des résultats provisoires très serrés entre le BBY et le Parti de l’Espoir et du Progrès (PEP) du Pr. Chérif BALDE, un recours a été déposé, par ce dernier, à la Cour d’Appel de Ziguinchor. "Nous possédons des éléments qui confirment une fraude électorale (PV falsifiés ou vierges de tout résultat du PEP) et le non respect des dispositions du code électoral » souligne le porte parole du PEP. Les résultats proclamés par la commission départementale de recensement des votes montrent que le PEP remporte 7 communes sur les 11 que compte le département de MYF. La jeunesse de Médina Yoro Foulah bande les muscles et remet en cause la prétendue victoire du Président Sortant. Elle affirme qu’aucun Président ne sera installé à MYF qui n’est pas le Pr. Chérif BALDE.

