La ville de Milan secouée par un tremblement de terre, le plus fort depuis 500 ans Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 21:55 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le séisme qui s’est produit ce 17 décembre à Milan a été le plus fort au cours des 500 dernières années. Les habitants ont vu leurs lustres se balancer et des meubles se déplacer, mais aucune victime n’est à déplorer.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2020121710449525...

Accueil Envoyer à un ami Partager