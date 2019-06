La voyante Daba Boye: "Le Sénégal sera victorieux à la Can 2019 si la fédération me rend visite..." Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 22:44 | | 0 commentaire(s)| Interpellée sur les chances de l'équipe nationale à la Can 2019 en Egypte, Daba Boye ne mâche pas ses mots. En entretien avec leral.net, la célèbre voyante donne les raisons qui bloquent l'exploit des lions dans les grandes compétitions de football, et ne cache guère son ambition d'offrir ses services à l'équipe nationale. Vidéo...



