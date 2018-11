Lac 2 vs Boy Niang en juin 2019: Un combat à risques pour le puncheur du Walo ?

Battu par Modou Lô la saison dernière, Lac 2 va affronter Boy Niang en juin 2019. Un combat qui était plébiscité par les amateurs depuis des semaines.



Boy Niang 2, le fils de De Gaulle avait battu avec la manière Sa Thiès, lors de la défunte saison. Ce qui le classe troisième meilleur lutteur avec frappe de la saison.



Il intègre directement le cercle des VIP et a comme objectif de conquérir le titre de roi des arènes. Lac 2 n’a pas droit à l’erreur.



Pour maintenir sa position au sein des VIP, il doit confirmer contre Boy Niang pour aspirer prendre sa revanche contre le roi des arènes, Eumeu Sène.



Ce combat entre deux lutteurs défensifs fera parmi des meilleurs duels de la saison. Al Bourakh l’a ficelé ce jeudi et il aura lieu en juin 2019.













Wiwsport

