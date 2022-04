Lancement KPAY : Prières et bénédictions de Serigne Maodo Sy Ibn Abdou Sy Dabakh Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 20:45 | | 0 commentaire(s)| En ce mois béni du Ramadan, nous avons présenté Kpay Senegal à Serigne Maodo Sy Ibn Abdou Sy Dabakh, pour lui parler de notre volonté de changer à jamais le quotidien du Sénégalais et par la même occasion, recueillir ses prières et sa bénédiction pour le lancement officiel de Kpay Senegal.

#ÑookoBook #KpaySénégal











