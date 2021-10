Lancement MDC: Alioune Badara Sarr pas candidat, avertit l'équipe dirigeante et les futurs candidats Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 06:26 | | 0 commentaire(s)| Le lancement du Mouvement de la Démocratie pour la Citoyenneté a vécu avec à sa tête Alioune Badara Sarr qui a décidé de n'être sur aucune liste pour les locales 2022. Cependant, il tient à faire savoir que dans la commune de Mermoz Sacré Coeur, le MDC sera avec la personne qu'il jugera apte à continuer le travail ou à faire preuve de rupture. "On ne critique pas pour critiquer, mais ensuite, on propose des solutions", a-t-il dit.



