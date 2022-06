Lancement Meet Sénégal: la Diaspora attend fiévreusement la 6ème édition (18-19 juin 2022)

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juin 2022 à 22:34 | | 0 commentaire(s)|

En prélude de la 6ème édition du salon de l'Immobilier, Meet Sénégal (ex-Sisap), prévu les samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 prochains à Paris , le comité d’organisation a tenu une rencontre ce samedi à Novotel pour lancer ce grand événement. Meet Sénégal, un salon dédié à l’immobilier, l’investissement, et le Tourisme est concerne tout le monde, plus particulièrement la Diaspora, considérée comme la 15ème région du Sénégal et vise à promouvoir la destination du Sénégal à Paris.

En prélude de la 6ème édition du salon de l'Immobilier, Meet Sénégal (ex-Sisap), prévu les samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 prochains à Paris , le comité d’organisation a tenu une rencontre ce samedi à Novotel pour lancer ce grand événement. Meet Sénégal, un salon dédié à l’immobilier, l’investissement, et le Tourisme est concerne tout le monde, plus particulièrement la Diaspora, considérée comme la 15ème région du Sénégal et vise à promouvoir la destination du Sénégal à Paris.

« Nous allons regrouper tous ceux qui évoluent autour du logement pour rencontrer les Sénégalais de la Diaspora. Nous avons constaté que les Sénégalais aiment ce que nous faisons. Partout dans le monde, nous y allons pour rencontrer et informer les Sénégalais afin de les aider à avoir des faciliter dans ce domaine. Nous louons la disponibilité du Ministère de l’Urbanisme et du Logement qui a toujours accompagné cet évènement. Mais, nous souhaitons une plus large implication des partenaires. Puisque, ces genres d’évènements ne sont pas à négliger », a plaidé la responsable de AFSI international, Société organisatrice du Salon Meet Sénégal, Fatoumata Lo.



Ainsi, Amat Hann, coorganisateur souligne la nécessité de renforcer les dispositions pour mieux accompagner les clients. D’autres se sont montrés satisfaits d’avoir été partenaires de cette entité organisatrice.