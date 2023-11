Lancement Officiel du Front pour l'Inclusivité et la Transparence des Élections (FITE) Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Novembre 2023 à 00:47 | | 0 commentaire(s)| Ce matin, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections (FITE) a été officiellement lancé, réunissant 35 candidats potentiels autour de sa cause. Le FITE a dévoilé son plan d'action, incluant le recours devant la Cour suprême pour l'annulation du décret nommant les nouveaux membres de la CENA. La plateforme appelle également à la nomination d'un ministre de l'Intérieur neutre pour garantir la transparence électorale. Les fondateurs ont souligné que le FITE est ouvert à tous les acteurs intéressés à promouvoir l'inclusivité et la transparence dans le processus électoral.



