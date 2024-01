Lancement ce jour du fond Oyass Capital pour accompagner et booster les Petites et Moyennes Entreprises (PME) Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 19:35 | | 1 commentaire(s)| Initié par le Fond Souverain d'Investissement Stratégiques (Fonsis) , Oyass dont la signification c'est semer en sérère, est un capital d'investissement. Il vise à accompagner, booster les Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans leur développement. Ce fonds a atteint un montant 50 milliards grâce à l'appui, de l'État du Sénégal , de la coopération allemande à travers la KFW et la Banque mondiale.







Accueil Envoyer à un ami Partager