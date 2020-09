Lancement de Gca Afrique : Un moment historique pour accélérer l’adaptation sur le continent selon des leaders

Selon un communiqué de presse, Gca Afrique se concentrera sur les programmes et les actions, la diffusion élargie et plus rapide des connaissances, le renforcement des capacités et la définition des priorités répondant aux défis aigus du changement climatique, auxquels les pays africains sont confrontés. Gca Afrique, ajoute la même source, appuiera les efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire d'un milliard de personnes en Afrique subsaharienne d'ici à 2030 grâce à un programme sur le bien-être rural et la sécurité alimentaire.



« C'est un moment historique pour accélérer l'adaptation en Afrique. Le défi du développement durable face à un climat changeant n’est nulle part plus aigu. Notre nouveau bureau régional soutiendra les efforts d'adaptation régionaux et nationaux en mettant l'accent sur les meilleures pratiques existantes sur le continent, en les diffusant et en assurant leur intégration à part entière dans des efforts d'adaptation internationaux plus larges. », a déclaré Ban Ki-moon, coprésident du conseil d'administration du Gca et 8ème secrétaire général des Nations unies.



« Je suis ravi du lancement, aujourd'hui, du Centre mondial pour l'adaptation pour l'Afrique (Gca) hébergé par la Banque africaine de développement, s’est réjoui, de son côté, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Pour Ali Bongo Ondimba, président du Gabon et président de l'Initiative africaine pour l'adaptation, « les effets dévastateurs du changement climatique — graves sécheresses, inondations, rendements agricoles réduits, élévation du niveau de la mer et autres catastrophes liées au climat — sont en augmentation. Il souligne que le lancement de Gca Afrique est une initiative audacieuse et innovante visant à galvaniser le soutien nécessaire pour intensifier considérablement l'adaptation sur le continent, identifier les lacunes et connecter les partenaires régionaux pour trouver des solutions. ».

