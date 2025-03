Lancement de l’opération Kor set à Pikine : Vers un cadre de vie plus propre pendant le Ramadan Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 21:12 | | 0 commentaire(s)| La Sonaged a lancé, dans la nuit de ce lundi, l’opération Kor set à Pikine, dans la banlieue de Dakar, dans le cadre de la campagne “Korité, Ville Propre”. Cette initiative vise à renforcer le nettoyage nocturne pendant le mois de Ramadan et à sensibiliser la population à l'importance de maintenir un environnement propre. Bien que les concessionnaires de nettoiement menacent de grève, le DG de la Sonaged, Khalifa Ababacar Sarr, a assuré que des solutions étaient en cours pour régler les impayés et éviter toute perturbation du service.



