Lancement de la 5e édition du séminaire international de Dakar : Des experts à la recherche de réponses aux préoccupations des populations de la ville

Mardi 21 Mars 2023

La 5e édition du séminaire international de Dakar est lancée ce mardi. Ledit séminaire a regroupé des experts nationaux et internationaux, spécialisés dans plusieurs domaines. Les débats ont porté sur le thème, « Ville, mobilité et travail social ». « La réflexion sur les villes est préoccupante. Nous n’avons pas vu les mutations et les changements au niveau des villes », rappelle-t-on. D’autres experts, approchés, précisent que des éléments au niveau de la ville ont été abordés dans toutes ses dimensions. Mais, l’objectif de ce séminaire reste un questionnement des problématiques de la ville, dont l’idéal consiste à apporter des réponses aux préoccupations des populations.