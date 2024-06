Lancement de la 5iéme réunion du comité national de Pilotage du Programme 'Nekkal'

Le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Amenagement des Territoires M. Moussa Bala Fofana a présidé la 5iéme réunion du comité national de pilotage du programme ''Nekkal''.

Le programme ''Nekkal'' a été créé avec pour entre autres objectifs : la modernisation, la digitalisation des centres d'état civil, la centralisation des données, l'amélioration du pilotage stratégique, l'enregistrement systématique des naissances, décès, mariages et l'accessibilité des services aux populations par une plateforme d'offre de services aux usagers.

Fort de son slogan ''Mon état civil, ma citoyenneté '', le programme ''Nekkal'' veut miser sur un changement de comportement par le biais d'une sensibilisation circonstanciée.

Prenant la parole, le Ministre, a remercié l'ensemble des autorités,ici présent, telles que l'Ambassadeur de l'Union Européenne au Sénégal, M. Jean Marc Pisani, le Président de l'Association des Maires du Sénégal, le Directeur général de l'Agence Nationale de l'Etat Civil, et les représentants de CIVIPOL et ENABEL. Il a, ainsi, magnifié le remarquable travail accompli depuis le lancement du programme ''Nekkal'' et a rappelé que le programme a permis de numériser et d'indexer''plus de 19 millions d'actes d'état civil''. C'est dans ce même sillage que le Ministre Moussa Balla FOFANA a annoncé la mise en place ,prochainement d'une plateforme d'offre de services qui permettra à tout citoyen de demander un acte d'état civil sans se déplacer et en toute sécurité. Ce qui constitue un grand pas en avant vers une réforme majeure de l'état civil telle que prônée par S.E.M Bassirou Diomaye FAYE.

Au regard de l'importance de l'état civil, sa modernisation est un impératif pour répondre aux besoins et attentes des populations. Ainsi, l'appui en amont et en aval du programme ''Nekkal'' permettra d'informatiser entièrement les centres d'état civil de toutes les localités pour plus de commodités et de sécurisation des données.

Source : https://www.jotaay.net/Lancement-de-la-5ieme-reuni...