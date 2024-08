Lancement de la 6e Édition du SIDI : Vers un Secteur Privé Fort pour un Développement Économique Endogène

Ce jeudi à Dakar, la 6e édition du Salon sur les Investissements et le Développement des Infrastructures en Afrique (SIDI) a été officiellement lancée, réunissant divers acteurs du secteur privé et public. Organisé en collaboration avec l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal et le Club des investisseurs, cet événement se veut un cadre d'échanges sur l'importance du secteur privé dans le développement économique des pays africains.



Mouhamad Al Amine Fall, l'initiateur de ce salon, a créé cette plateforme pour favoriser un dialogue constructif entre les secteurs privé et public, avec pour objectif de concrétiser la souveraineté économique africaine. Le SIDI offre ainsi une opportunité unique de réfléchir aux stratégies et aux investissements nécessaires pour renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie continentale.



Cette édition du SIDI met particulièrement en lumière l'importance d'un secteur privé robuste, capable de stimuler un développement économique endogène. En encourageant des discussions autour des infrastructures, des investissements, et de l'innovation, ce salon vise à catalyser des partenariats durables qui soutiendront la croissance économique en Afrique.



