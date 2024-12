Lancement de la Coopérative communale à Bambey : Un pas vers la souveraineté alimentaire

Vendredi 6 Décembre 2024

Bambey a été le théâtre du lancement d'une Coopérative communale, un projet novateur, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage. Cette initiative, qui s'inscrit dans la stratégie de développement durable et inclusif du Sénégal, vise à valoriser le potentiel agricole du CNRA, à promouvoir l’économie sociale et solidaire et à créer des emplois durables pour les jeunes et les femmes. Elle constitue un jalon clé, dans la réalisation des objectifs de la Vision Sénégal 2050.