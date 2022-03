Lancement du Ter Diamniadio-AIBD: Le coût de la réalisation connu La deuxième phase du Train express Régional (Ter) a été lancée ce samedi par le président Macky Sall en compagnie des partenaires comme Eiffage, Alsthom, la Bad, la banque islamique de développement, la banque d’investissement et de développement entre autres. Selon le président Sall, la deuxième phase va coûter 207 milliards sur 19 km de rails



Rédigé par leral.net le Samedi 5 Mars 2022 à 23:15

Les travaux vont durer 21 mois. Mais Macky dans son allocution, a demandé aux entreprises titulaires de le réaliser si possible sur une durée plus courte.



Ensuite, il a déclaré que la gare de la AIBD pourra accueillir 500 personnes et qui sera livrée dans 11 mois par l’entreprise Summa. Elle va constituer 8 points de vente.



“Je l’avais promis. Et l’autre prochaine étape sera à Thiès ensuite à Mbour. Et cette deuxième phase fait partie des premiers jalons pour les promesses”, a d’emblée fait savoir Macky Sall.



Le président de la République d’informer que cette deuxième phase parte sur un linéaire de 19 km pour un investissement de 207 milliards.

