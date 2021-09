Lancement du mouvement pour un Dakar émergent: Aminata. Fall crache du feu sur l'opposition

Si le président de la République recherchait une lionne pour faire face à l’opposition afin de conquérir la ville de Dakar lors des prochaines joutes électorales, il l’a trouvée en la personne de Aminata Fall. En effet, la deuxième adjointe au maire de Ouakam a sorti ses griffes pour lacérer l’opposition avant de mettre son engagement auprès du Président Macky Sall pour le salut de Dakar et lui permettre de gagner la mairie. Quitte à soumettre sa candidature aux élections locales pour redorer le blason de Dakar.











Dans une salle comble, une ambiance bon enfant, un public attentif à son discours accrocheur, la nouvelle lionne de Macky Sall a fait vibrer la grande salle de Dakar City Business. Toutes griffes dehors, elle a adressé des menaces à peine voilées à l’opposition. En lançant le Mouvement Pour un Dakar Emergent (Mde), Aminata Fall, deuxième adjointe au maire de Ouakam et Secrétaire Elue à la Ville de Dakar, s’est engagée à relever le défi de gagner Dakar pour le président de la République, même si cela doit passer par sa candidature aux élections locales. «Moi Aminata Fall, je m’engage à redorer le blason de Dakar. Et s’il faudra soumettre ma candidature pour gagner Dakar et le mettre dans les mains de Macky Sall, je n’hésiterai pas à le faire», souligne Aminata Fall. Avant de poursuivre : «nous ne pouvons nous permettre de laisser Dakar à une opposition immature, inconsciente et sans objectif. Cette opposition nous a fait perdre 12 ans avec un budget de plus de 600 milliards. Cette opposition est dirigée par des gens qui empêchent le chef de l’Etat de reverdir la place de l’indépendance». D’ailleurs, poursuit-elle, «l’opposition se bat pour des couleurs alors qu’ils n’ont pas encore le pouvoir. Cela démontre leur parfaite immaturité». Une déclaration suivie par des applaudissements nourris de l’assistance.

Ce faisant, Aminata Fall fait savoir qu’elle ne peut plus assister à la prise d’otage de la mairie par l’opposition qui a fini de montrer ses limites. «Nous ne pouvons plus rester indifférents à la détresse de Dakar, nous ne pouvons plus rester sans rien faire en constatant l’insalubrité de Dakar. Nous voulons rendre à Dakar son lustre d’antan et seul celui qui a mis en place le Pudc, le Pacasen ou encore le Pse peut rendre à Dakar sa joie de vivre», s’exclame Aminata Fall. A l’en croire, elle veut faire de Dakar une ville économique et politique de l’Afrique. «Levons-nous pour sauver Dakar ! Je m’engage auprès du président Macky Sall pour réconcilier Dakar avec sa glorieuse histoire. Je m’engage auprès de vous pour instaurer la sécurité, la salubrité et la joie de vivre à Dakar. Aujourd’hui, c’est la population de Dakar qui s’est levée pour dire stop», conclut-elle.



Samba THIAM







Source : https://www.jotaay.net/Lancement-du-mouvement-pour...