Lancement du programme de pavage: Pikine Est se prépare à une transformation majeure

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi, les autorités de la commune de Pikine Est ont officiellement lancé un ambitieux programme de pavage, avec la vision de faire de leur localité l'une des plus belles et attractives de la région. Le maire, Issakha Diop, a annoncé que les travaux débuteront dès lundi, marquant ainsi le début d'une transformation majeure de la commune. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie de remise de subventions aux ASC de la commune, au cours de laquelle le ministre chargé des inondations a également évoqué le choix d'Amadou Ba comme candidat de Benno Bok Yakar. Issakha Diop a appelé les frustrés à accepter cette décision et à se conformer à la volonté du président Macky Sall.