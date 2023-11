Lancement hybride du rapport mondial de l'ONUSIDA : Confier le leadership aux communautés pour mettre fin au SIDA

En prévision de la Journée mondiale du SIDA le 3 décembre, le bureau régional de l'ONUSIDA pour l'Afrique de l'ouest et du centre a initié le lancement hybride du rapport mondial intitulé "Pour mettre fin au SIDA, confions le leadership aux communautés". Cette annonce, faite le 29 novembre à Dakar, met en lumière les efforts nécessaires pour lutter contre le VIH, alors que plus de 21 millions de personnes vivent avec le virus selon les statistiques mondiales. Pour des détails approfondis sur cette démarche, vous pouvez écouter les interventions de Mme Badini Hélène, directrice régionale de l'ONUSIDA, en français, et de Mme Maguette Mbodj, directrice exécutive de l'ANCS, en wolof, disponibles sur Leral TV.