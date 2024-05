Lancement paiement du transport BRT avec Orange Money : 100 FCFA remboursés sur le 1er paiement

Dans le cadre de cet engagement continu en faveur de l'inclusion financière et du développement des transports publics, Orange Finances Mobiles Sénégal est fier d'annoncer la possibilité pour les usagers du BRT de payer leur ticket directement aux gares et stations à l'aide d’Orange Money. Désormais, les voyageurs pourront acheter leurs billets de bus en toute simplicité en scannant le QR code affiché sur le Terminal de Paiement Electronique (TPE) via leur application Max it.



Ce partenariat offre aux usagers plusieurs avantages, notamment la commodité de ne plus avoir à transporter d'argent liquide, ce qui réduit considérablement les risques liés au transport de fonds. De plus, le paiement reste entièrement sécurisé, garantissant une expérience sans souci pour tous les utilisateurs.



Afin de célébrer ce lancement historique, Orange Finances Mobiles Sénégal annonce une offre spéciale. Jusqu’au 19 mai, les utilisateurs se verront rembourser 100 FCFA sur leur compte Orange Money après leur premier achat de billet de la journée. Cette initiative vise à encourager l'adoption rapide de la méthode de paiement sécurisée et pratique dans les BRT.



Ce partenariat renforce l’engagement de Orange Finances Mobiles Sénégal pour l'inclusion financière et démontre sa volonté constante d'apporter des solutions novatrices qui améliorent la vie quotidienne des Sénégalais.



Avec cette nouvelle initiative, Orange Finances Mobiles Sénégal continue de repousser les frontières de l'inclusion financière et de faciliter la vie quotidienne des citoyens sénégalais.



Pour plus d'informations sur cette collaboration ou pour télécharger l'application Max it, veuillez visiter le site web d'Orange Finances Mobiles Sénégal.