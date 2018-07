Laos : Un barrage s’effondre, des centaines de personnes portées disparues

Cinq milliards de mètres cubes d’eau ont été libérés. Un barrage hydroélectrique en construction dans le district du Sanamxay, dans la province d'Attapeu, au sud-est du Laos, s’est effondré lundi soir. La catastrophe a fait « plusieurs morts et des centaines de disparus », précise, mardi matin, l’agence de presse officielle du régime communiste. Des milliers de personnes sont également à la rue à cause des inondations provoquées. « Plusieurs maisons ont été détruites », d'après l'agence.



Des dizaines d'habitations dans la zone inondée sont totalement submergées, d'après des images aériennes filmées par les secours. D'autres images diffusées par l'agence officielle laotienne montrent des dizaines de personnes, dont de jeunes enfants, entassées dans des barques.



Plusieurs dizaines de barrages sont actuellement en construction au Laos, qui exporte la majeure partie de son énergie hydroélectrique vers les pays voisins, notamment en Thaïlande. « Dix sont déjà opérationnels, 10 à 20 encore en chantier et des dizaines d'autres sont en projets », a détaillé à l'AFP Toshiyuki Doi, de l'ONG Mékong Watch, basée au Japon. Depuis plusieurs années, des organisations environnementales expriment leurs inquiétudes quant aux ambitions hydroélectriques du Laos, notamment l'impact des barrages sur le Mékong, sa flore et sa faune, les populations rurales et les économies locales qui en dépendent.



Un projet de plus d'un milliard de dollars



Le barrage de la province d'Attapeu, un projet de plus d'un milliard de dollars, est en cours de construction depuis 2013. Il est développé par Xe Pian-Xe Namnoy Power Company (PNPC), une coentreprise formée par la société thaïlandaise Ratchaburi Electricity Generating Holding, l'entreprise coréenne Korea Western Power et la compagnie publique laotienne Lao Holding State Enterprise.



D'une puissance de 410 mégawatts, il devait commencer à fournir de l'électricité à partir de 2019, d'après le site de PNPC. Et 90% de l'énergie produite devait être exportée vers la Thaïlande, le reste étant distribué localement.



« L'accident a été causé par des pluies continues qui ont fait s'accumuler d'importantes quantités d'eau », a fait savoir la compagnie PNPC.