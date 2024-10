Lat Diop sous mandat de dépôt : La procédure judiciaire en voie d’annulation

Lat Diop est actuellement en détention. L’ex-ministre des Sports et ancien directeur général de la Lonase a été placé sous mandat de dépôt pour des accusations d’extorsion de fonds d’un montant de 8 milliards de francs CFA, détournement de fonds publics pour le même montant, et blanchiment d’argent. […]<p style="text-align: justify;"><strong>Sénégal</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Atlanticactu/ Reddition des Comptes/ Saliou Ndong</p>

<p style="text-align: justify;">Lat Diop est actuellement en détention. L’ex-ministre des Sports et ancien directeur général de la Lonase a été placé sous mandat de dépôt pour des accusations d’extorsion de fonds d’un montant de 8 milliards de francs CFA, détournement de fonds publics pour le même montant, et blanchiment d’argent. Ces accusations font suite à une plainte déposée par Mouhamed Dieng, dirigeant de 1XBet.</p>

<p style="text-align: justify;">Depuis son incarcération, les avocats de Lat Diop n’avaient pas pu accéder à son dossier, les empêchant ainsi de lancer des démarches pour sa libération. Cependant, cette situation a évolué. Selon <em>Les Échos</em>, le juge d’instruction en charge de l’affaire leur a finalement transmis le dossier.</p>

<p style="text-align: justify;">« Les avocats déposeront rapidement un recours devant la juridiction d’instruction du second degré », prévoit le journal. La défense de l’ancien ministre des Sports a presque terminé la préparation d’une demande d’annulation de la procédure.</p>

<p style="text-align: justify;">D'après <em>Les Échos</em>, les avocats de Lat Diop visent sa libération immédiate, « convaincus que si la loi est appliquée, leur client sera libéré ». Ils contestent notamment le dépassement de la durée légale de garde-à-vue de 16 heures, qu'ils jugent suffisant pour annuler la procédure. La chambre d'accusation financière devra bientôt se prononcer sur cette affaire.</p>













