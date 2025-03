Laurent Gbagbo pointe les problèmes du foncier en Côte d’Ivoire Rédigé par leral.net le Lundi 3 Mars 2025 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Au cours d'un meeting, devant des milliers de partisans, au stade d'Angré, dans la commune de Cocody, une cité huppée dans l'Est d'Abidjan, le président du Parti des peuples africains – Côte d'Ivoire (PPA-CI, opposition), Laurent Gbagbo, a soulevé la question de la fraude sur la nationalité comme l'un des problèmes majeurs des conflits fonciers. Selon l'ex-président cité par l'agence APA, les litiges fonciers naissent du fait que certains étrangers « fraudent pour avoir la nationalité. Et, une fois qu'ils ont la nationalité, ils fraudent pour avoir la terre, et une fois qu'ils ont la terre, ils fraudent pour avoir de grands bâtiments dessus ». « Vous allez voir que la nationalité des gens qui possèdent les grands édifices à Abidjan, ce sont les gens de ce type-là », a-t-il déclaré, soulignant qu'« Abidjan n'existe plus. Les chefs Ebrié (autochtones) n'ont plus de terre ». Un litige foncier a lieu actuellement à Djorobité 2, un village de la commune de Cocody, qui était le théâtre, ce mercredi 26 février 2025, de violents affrontements ayant occasionné des blessés, au nombre de quatre, et des arrestations. Cette opération de mobilisation des partisans du PPA-CI ce samedi 1er mars 2025 se tient à huit mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. M. Gbagbo reste encore inéligible en raison d'une condamnation de la justice ivoirienne, en 2018, pour « braquage » de la Bceao, en dépit de la grâce présidentielle.



Source : https://atlanticactu.com/laurent-gbagbo-pointe-les...

