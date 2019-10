Le 15 octobre 1987, Capitaine Thomas Sankara a été assassiné...! En ce jour qui correspond à la date d'anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, leral.net retrace littéralement, mot à mot, ce documentaire réalisé sur lui. "Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines", disait-il !

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 13:26 | | 0 commentaire(s)|

" Les origines de la dette remonte à celles du colonialisme. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, et même plus..., avait déclaré Sakara dans un de ses speeches! C'est à dire qu'on nous a amené à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus, faisant en sorte que chacun de nous devienne, l'esclave financier, en quelque sorte," l'esclave tout court".de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser.



Qui ici ne souhaite pas que cette dette soit effacée? Celui qui ne le souhaite pas dans cette salle, peut sortir, prendre son avion et aller à la Banque mondiale, payer...!

Je vous remercie M. le Président, la Patrie ou la mort. Nous vaincrons...!



Capitaine Thomas Sankara, âgé de 35 ans quand il arrivait au pouvoir le 4 Août 1983 par coup d'état. au Burkina Faso , l'une des ex-colonies françaises les plus pauvres d'Afrique.

Une fois au pouvoir, il s'attaquait au néocolonialisme et surtout à la dette qu'il considérait comme la chose la plus anormale dans les rapports entre l'Europe et l'Afrique; Il dénonce le néocolonialisme dont les africains sont encore victimes..



Sankara a été tué la 05 octobre 1987, et jusqu'à présent, tous les regards sont encore pointés vers son ancien frère d'armes, Blaise Comparé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos