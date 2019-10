Le 22 octobre 2005, décédait le célèbre sculpteur Franco-américain Arman Arman est un artiste sculpteur d'origine niçoise naturalisé américain mort en 2005. Il est connu pour ses accumulations d'objets ainsi que ses célèbres colères.

Arman fait parti des artistes nouveaux réalistes, groupe qu'il fonde avec César notamment.

Il a fait ses études à l'École des Arts décoratifs de Nice où il rencontre Yves Klein, puis à l'École du Louvre.



Durant sa vie, il s'est le plus intéressé au statut de l'objet et au rapport que les sociétés modernes entretiennent avec celui-ci. Pour les uns, il s'agit d'une relation basée sur la sacralisation ou le fait de donner à l'objet, un caractère sacré par un rite, et pour les autres, sur sa simple consommation.



Il a largement contribué à la prise de conscience de la production de masse dans la société contemporaine. Selon le journal Le Monde, Arman est mort à l'âge de 76 ans d'un cancer à New York.

