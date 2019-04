Le 2e plus gros diamant de l'histoire trouvé au Botswana

Le diamant de 1.758 carats (près de 352 g) a, à peu près la taille d'une balle de tennis et a été sorti de terre par la Lucara Diamond Corp qui semble avoir le filon des grosses pierres.



Lucara dit avoir récupéré un certain nombre de diamants de grande valeur à Karowe depuis l'introduction de la nouvelle technologie et avoir trouvé 12 pierres de plus de 300 carats, dont un diamant de 72 carats et un de 327 carats en avril 2018.













BBC