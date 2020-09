Le bateau Aline Sitoé Diatta, après avoir arrêté ses navettes durant plus six mois à cause du coronavirus, va reprendre sa rotation entre Ziguinchor et Dakar, le 22 septembre prochain. La reprise de la navigation de ce navire sera un ouf de soulagement pour les ziguinchorois. FATIME MAX GUEYE

FATIME MAX GUEYE

