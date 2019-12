Le Bénin leader de la production de coton,son Ministre de l'agriculture fond en larmes

Le discours de Patrice Talon Talon a soulevé de grands progrès en terme d’économie. Et les succès ont été notés dans l’agriculture. Ce qui fait désormais du Bénin le premier en Afrique dans la production du coton, 2eme dans l’espace UEMOA en matière de production céréalière. Le Bénin a exporté vers l’Europe 600 tonnes d’ananas, un record jamais atteint.

« J’ai eu une émotion dans la salle parce que le Chef ne nous a jamais félicité. Et pour une fois, il a dit des mots élogieux surprenants... C’est aussi la réalité lorsqu’on a mis du temps pour construire les programmes, pour s’en approprier, pour comprendre les modes opératoires qui, radicalement, changent avec les habitudes du passé. Au jour d’aujourd’hui, nous ne pouvons que nous attendre à des résultats [ les records actuels], qui sont encore modestes parce qu’on peut et on va encore faire mieux. », a déclaré le ministre à la presse.