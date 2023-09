Le Blocage des Fiches de Parrainage: Polémique et Préoccupations à Grand Yoff Rédigé par leral.net le Samedi 30 Septembre 2023 à 23:33 | | 0 commentaire(s)| Le refus de délivrer des fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko suscite un vif débat et soulève de nombreuses interrogations. Dans le quartier de Grand Yoff, citoyens ordinaires et membres d'organisations civiles se sont penchés sur cette affaire qui alimente les conversations. Les avis divergent parmi la population riveraine, mais une conviction commune se dégage : le système de parrainage est perçu comme un processus visant potentiellement à éliminer des adversaires politiques, ajoutant une couche de complexité aux enjeux électoraux à venir.





