Le Burkina lève 38,499 milliards FCFA au niveau du marché financier de l’UMOA.

La somme mise en adjudication était de 35 milliards FCFA. Les soumissions des investisseurs ont été évaluées à 40,345 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 115,27%.



Le montant des soumissions retenu se situe à 38,499 milliards FCFA et celui rejeté à 1,846 milliard FCFA restant. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 95,42%.



Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 9,33% pour les bons, 7,94% pour les obligations de durée 3 ans, 7,77% pour celles de 5 ans et 7,78% pour celles de 7 ans.



L’émetteur s’engage à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 3 août 2025. Par contre, il paiera les intérêts d’avance en les précomptant sur leur valeur nominale.



L’émetteur s’engage aussi à rembourser les obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 5 août 2027 pour celles de 3 ans, au 5 août 2029 pour celles de 5 ans et au 5 août 2031 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d’un taux de 6% pour les titres de 3 ans, 6,20% pour ceux de 5 ans et 6,40% pour ceux de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.



