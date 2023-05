Le CESTI porte désormais le nom de Mame Less Camara Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2023 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|

Le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar porte désormais le nom du journaliste Mame Less Camara. Le chef de l’Etat Macky Sall a pris cette décision ce 1er mai à l’occasion de la réception du cahier de doléances du secteur de la […] Le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar porte désormais le nom du journaliste Mame Less Camara. Le chef de l’Etat Macky Sall a pris cette décision ce 1er mai à l’occasion de la réception du cahier de doléances du secteur de la presse remis par le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS) Ahmadou Bamba Kassé. «Mame Less est un symbole, un monument et surtout une boussole pour la presse. Pour qu’il continue de rester une boussole pour les journalistes, je décide de donner son nom au CESTI», a notamment dit Macky Sall. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/le-cesti-porte-desormais-le-no...

