Le Chef de l'Etat Bassirou D. Faye annule la cession de la prison de Rebeuss effectuée par Macky Sall

Sénégal Atlanticactu/ Cession de Rebeuss/ Serigne Ndong Sous la présidence de Macky Sall, le site de la prison de Rebeuss a été vendu pour 8 milliards de francs CFA. Le projet initial prévoyait la délocalisation de la prison et la cession du terrain à la Commune de Dakar-Plateau, en conformité avec le Code général des Collectivités territoriales. Cette vente avait été approuvée par la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD), qui avait validé l'opération. Cependant, le président Bassirou Diomaye Faye a annulé cette transaction et décidé de réintégrer le terrain dans le patrimoine de l'État pour des raisons d'intérêt général. Par le décret n° 2024-3534, signé le 24 décembre et publié au Journal officiel n° 7802 le 25 mars 2025, l'État a récupéré l'ensemble immobilier constitué de la Maison d'Arrêt et de Correction de Rebeuss. Ce bien, enregistré sous les titres fonciers n° 3419/DK et 428/DK, couvre une superficie de 11 774 m² au cœur de Dakar Plateau. Cette décision, confirmée par le ministre des Finances, remet en question la vente approuvée par les autorités compétentes le 20 mars 2024, soit quatre jours avant la présidentielle. Cette affaire suscite des interrogations sur la légalité et la pertinence de cette cession sous le régime de Macky Sall, surtout que Rebeuss est un site historique du système carcéral sénégalais. Elle ravive également le débat sur l'avenir du site, certains appelant à sa transformation en un espace public ou administratif.



Source : https://atlanticactu.com/le-chef-de-letat-bassirou...

