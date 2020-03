Le Cng de lutte sévit lourdement : Sitor Ndour radié à vie Le Comité national de gestion de la lutte (CNG) a eu la main très lourde. Et pour cause, la commission de règlement et discipline de l’instance a radié à vie l’arbitre Sitor Ndoiur, selon "Sunu Lamb". Les deux autres arbitres, Malick Ngom et Babacar Diop, ont été suspendus pour 5 ans. Aboubacry Dramé prend deux ans ferme. Les arbitres de la lutte avaient déclenché une grève pour exiger de meilleures conditions de travail, il y a eux semaines, rappelle-t-on

